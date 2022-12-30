"Піар-постановка в театрі потвор": Подоляк прокоментував псевдореферендуми на окупованих територіях

Михайло Подоляк підкреслив, що немає жодних «нових регіонів Росії» або жодних «конституцій», натомість є війна, розв’язана рф, та окуповані території, які звільняє ЗСУ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував проведення псевдореферендумів на окупованих територіях та фейкове приєднання "нових регіонів Росії". Він назвав це "піар-постановкою у театрі потвор".

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Будь ласка, не витрачайте час на обговорення подій, яких не існує. Не було жодних "референдумів", немає жодних "ДНР/ЛНР", жодних "нових регіонів Росії", жодних "конституцій". Це лише піар-постановка у театрі потвор. Є війна, розв’язана рф, та окуповані території, які звільняє ЗСУ", - наголосив він.

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Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що Україна справді відмовляється "зупинити війну" - на тих умовах, які пропонує РФ. Радник голови Офісу президента наголосив, що Україна не буде припиняти опір російській агресії, тобто "зупиняти війну", як того бажають у Кремлі, "віддавши свої території Рф, убивши свій суверенітет, прийнявши ультиматуми окупанта й відмовившись переслідувати воєнних злочинців".

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