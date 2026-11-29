Україна розширила географію ударів по Росії / © Associated Press

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Українська кампанія з відрізання російської воєнної машини від пального, озброєння та фінансів стикнулася з критикою президента США Дональда Трампа. Всього за 50 днів під удар потрапили 40 російських нафтових і оборонних об’єктів: від паливного термінала на узбережжі арктичного Білого моря до заводу ракетного палива в глибині Сибіру.

Про це пише The New York Times.

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Географія та масштаби українських ударів по РФ різко зростають — NYT

У Балтійському морі розгорілося військове вантажне судно, біля берегів Лівії пішов на дно бойовий корабель, а на стратегічному для Москви мосту до окупованого Криму після влучної атаки обвалився у воду проліт автошляху.

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Київ розширює радіус ударів у глибокому тилу ворога. Тепер ці операції охоплюють щонайменше п’ять морів і сягають понад 2400 км, аби перебити логістичні та грошові артерії, що живлять армію РФ. Так Україна перетворює величезні відстані Росії та розкидані по світу військові й економічні активи Кремля на головну вразливість ворога.

Водночас у далекобійному озброєнні перевага досі на боці Москви. Росія може дістати балістичними ракетами до будь-якого куточка України, а без додаткових американських перехоплювачів Київ значною мірою беззахисний перед такими атаками. Спираючись на чисельну перевагу в живій силі та техніці, Кремль робить ставку на виснаження.

Росіяни продовжують бити по електростанціях, тепломережах і залізниці, аби завдати максимальних страждань цивільним і примусити владу до капітуляції.

Та Київ знайшов козирі. Сили оборони вивели інтенсивність далекобійних ударів на історичний максимум. У деякі дні на Росію летять по тисячі дронів і більше. Навіть попри прямі вимоги президента Трампа зупинити атаки на РФ, Україна продовжує бити по російських НПЗ. Це дозволило зменшити обсяги перероблення нафти до двадцятирічного мінімуму.

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Атаки не припинилися й після того, як заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі публічно дорікнув Києву.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов погодився, що самими далекобійними ударами війну не виграти. Проте, за його словами, кожне таке влучання означає ремонти, втрату виробництва, перебудову логістики та додаткові витрати, що виснажує РФ. Також ці удари змушують російське командування забирати системи ППО з передової та перекидати бойові кораблі для прикриття суден у морі.

Війна виходить за межі лінії бойових дій. У Європі Москва веде тіньову війну — влаштовує підпали, диверсії та готує замахи, порушує повітряний простір НАТО й атакує судна в територіальних водах країн Альянсу. Київ у відповідь полює на російські військові цілі по всьому світу.

Широту українських операцій наочно продемонстрували події минулого тижня: спершу українські дрони уразили російське військове вантажне судно «Спарта II» у Фінській затоці на сході Балтійського моря. А вже наступного ранку за понад 1600 км від українських кордонів сім морських дронів прорвалися крізь оборону в лівійському порту Бенгазі. Цей рій потопив один із найновіших бойових кораблів РФ «Меркурій» разом із бойовим гелікоптером на палубі, а також уразив російський суховантаж, який, за словами президента Володимира Зеленського, віз зброю.

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Представники адміністрації, що контролює східну Лівію, пригрозили відплатою. Своєю чергою Зеленський назвав удари по російських об’єктах у будь-якому куточку планети суверенним правом на самооборону та окреслив їх як довгострокову гарантію безпеки України.

Частина партнерів не оцінила ці удари, оскільки побоюється ескалації. Однак чимала частина політиків та експертів схвально ставиться до таких ударів, адже розуміє, що Європа не має переконливої відповіді на гібридну агресію РФ.

Суперечка між США та Європою

Суперечка довкола того, чи здатна українська тактика змусити Кремль до серйозних переговорів, оголила гострий розкол між США та Європою. Коли Колбі розкритикував далекобійну кампанію Києва на зустрічі НАТО в Брюсселі, міністри оборони європейських держав миттєво заперечили.

Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав слова американського посадовця «досить дурною річчю», за що потім перепросив, а британський міністр оборони Вес Стрітінг наголосив, що не має сумнівів, що це виграє час і рятує життя.

Незалежні військові аналітики переважно поділяють європейський погляд на ситуацію.

«Продовження ресурсного забезпечення далекобійних ударів України є критично важливим для того, щоб примусити Росію до переговорів, а не до потьомкінських розмов, які зараз режисує Вашингтон», — написав минулого тижня експерт лондонського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Джек Вотлінг.

Наслідки для РФ

На тлі спроб адміністрації Трампа зрушити мирні переговори з мертвої точки шляхом поступок Москві, Україна провела одні з наймасштабніших дронових атак від початку повномасштабної війни. У Москві приховують наслідки, однак військові аналітики за допомогою геолокованих відео підтверджують десятки «прильотів».

У вівторок президент РФ Володимир Путін публічно визнав напружену ситуацію на внутрішньому ринку нафтопродуктів і поскаржився, що Київ знехтував застереженнями команди Трампа щодо обстрілів російських НПЗ.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, обсяги перероблення нафти в Росії впали орієнтовно на 30% у річному вимірі. Через падіння випуску бензину на 20%, а дизельного пального — майже на 30%, РФ обмежила експорт палива.

Окрім нафтового сектору, під прицілом Києва перебуває вся інфраструктура, що забезпечує російські ракетні удари: ключові підприємства оборонпрому, аеродроми з бойовою авіацією та наземні пускові установки.

Таке розширення географії ударів стало можливим завдяки стрімкому ривку українського ОПК. Українські інженери перейшли до серійного створення реактивних ударних дронів і важких крилатих ракет. Паралельно триває прискорена розробка власних балістичних ракет. Українські зброярі активно впроваджують у бойові системи технології штучного інтелекту.

До того ж Київ уклав угоди з Німеччиною про спільний випуск розвідувальних дронів та з Великою Британією про створення понад 1000 далекобійних ударних дронів.

Удари по РФ: останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 28 листопада безпілотники вдруге за тиждень атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області РФ, а також нафтоперекачувальну станцію. За даними російських Telegram-каналів, місцевих медіа та моніторингового проєкту Exilenova+, після серії вибухів поблизу підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Новошахтинський завод нафтопродуктів працює від 2009 року, підключений до магістральних нафтопроводів «Транснефти» та є одним із найбільших постачальників пального на півдні Росії. Підприємство проєктною потужністю від 5,6 до 7,5 млн тонн нафти на рік випускає бензин, дизель, авіагас, мазут і бітум.

Попереднього разу об’єкт атакували в ніч проти 23 листопада, коли повідомлялося про ураження заводу та можливе займання на території приватної компанії «ТАТА-ГАЗ». Після попереднього масштабного удару ракетами й дронами підприємство зупиняло роботу.

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