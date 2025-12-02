Ігор Луценко

Військовослужбовець ЗСУ та журналіст Ігор Луценко висловив різку критику щодо тривалих розмов про мир, перемир'я та дипломатичні зусилля, які, на його думку, є лише "медійним спогляданням" і спекуляцією ілюзіями контролю.

Журналіст закликав шукати справжню відповідь про долю війни не за дипломатичними столами, а на лінії фронту.

Ігор Луценко прогнозує, що вже "буквально через пару місяців" настане п’ятий рік розмов про неминуче закінчення війни. Він підкреслює, що люди в краватках, які "невтомно роздувають свою значимість", спекулюють на бажаннях миру, хоча справжня сила, що керує реальністю, має іншу природу.

"Буквально через пару місяців ми зауважимо, що наступив п’ятий рік розмов про те, що війна ось-ось закінчиться. Наступить п’ятий рік медійного споглядання дипломатичних столів," — зазначає Луценко.

На думку Луценка, справжню відповідь на те, хто визначає долю планети, слід шукати в обличчі російського солдата, яке "все ще повне приреченої рішучості".

Луценко критикує уявлення, що війну можна зупинити "грошима і брехнею". Він зазначає, що господарі Кремля мислять інакше, ніж "групка пришелепкуватих забудовників".

Він наголошує:

"Виявилося, що гроші — занадто мало для кремлівських... Бо кров солодше за долари, карта влади завжди б’є карту грошей."

На думку військовослужбовця, усі так звані мирні плани запускаються лише з однією метою: "розслабити, розділити і обманути".

Вони слугують для того, щоб "приховати реальність", яка вимагає від українців "менше триндіти, а більше битися, вимагає перестати чекати чуда і нарешті почати жити і радіти".

Луценко підсумовує свій заклик драматичним твердженням: "Перемога вже кілька разів приходила, але нас не було вдома".

Аналітики ISW також прогнозують, що Путін відкине умови мирного плану щодо України під час зустрічі з Віткоффом у Москві 2 грудня. Аналітики переконані, що саме Росія перешкоджає переговорам, наполягаючи на своїх військових вимогах, і прагне уникнути іміджу “перешкоди для закінчення війни”.