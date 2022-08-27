Під артобстрілом біля Бахмута загинув український захисник із Києва, член команди НАЗК Олег Фіногенов

Олег працював у відділі цифрової трансформації та інноваційного розвитку НАЗК, будуючи новітні ІТ-системи для запобігання корупції в Україні.

Під артобстрілом біля Бахмута загинув український захисник з Києва, член команди НАЗК Олег Фіногенов.

Про це повідомила команда Національного агентства із запобігання корупції.

Олег Фіногенов з перших днів широкомасштабного вторгнення пішов захищати Україну.

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Олег працював у відділі цифрової трансформації та інноваційного розвитку НАЗК, будуючи новітні ІТ-системи для запобігання корупції в Україні.

Чоловік мав значний військовий досвід.

"Від 2015 року захищав Україну у лавах славетної 93-ої бригади "Холодний Яр". Тож 24 лютого без вагань одразу поїхав на фронт до своїх побратимів холодноярівців", — пишуть у соцмережі колеги Олега по роботі у НАЗК.

Олег Фіногенов вів активне громадське життя і був серед захисників старого Києва, зокрема Протасового Яру.

Побратим загиблого воїна Євгеній Вольт написав рядки, які відкривають правду про те, яку плату несе Україна за "спецоперацію" Кремля.

"Вчора загинув Філ. Світлий хлопець. Гарний. Воював 15-16-го. З перших днів війни в 93-ій. Командир взводу на самих небезпечних ділянках фронту. Війна забирає найкращих. Сьогодні в моїй роті загинуло чотири хлопці, імена яких поки що не можна публікувати. Ми платимо високуу ціну за нашу свободу, за право мати свою державу, за право самим визначати своє майбутнє. Це треба розуміти та пам’ятати", — розповів про Олега Фіногенова з позивним Філ та бійців з його підрозділу холодноярівець Вольт.

Нагадаємо, під час бою під Ізюмом загинув відомий громадський діяч Роман Ратушний. 24-річний боєць воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" як розвідник. Окупанти вбили його 9 червня.

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