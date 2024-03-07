Під Авдіївкою будують другий рубіж оборони: у ЗСУ розповіли цікаві деталі

Україна продовжує будувати лінію оборони в Донецькій області. Зокрема, йдеться про зведення оборони на другому рубежі з дерев'яними траншеями та бетонними бункерами захід від Авдіївки.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться про другий рубіж оборони, куди зможуть відійти та іноді вже відходять піхотинці, які "виконують бойові завдання в безпосередній близькості". Лиховій каже, що зараз інженерно-фортифікаційні споруди розташовані на відстані близько двох кілометрів від бригад.

"Здебільшого, це добротні дерев'яні траншеї збільшеної глибини до двох метрів, які мають захист від FPV-дронів, які мають щілинне перекриття від ураження артилерією, де військові зможуть у разі потреби заховатися, коли обстріли будуть прицільними. Солдати їх хвалять", - зазначає речник ОСУВ "Таврія".

Він пояснив, що ці фортифікації "не мають вигляду стіни". Йдеться про укріпрайони, де є взводні опорні пункти, бронекапсули та бетонні бункери.

"Це такі розгалужені багато десятків окремих систем траншей, які використовують елементи рельєфу, особливості місцевості, панівні висоти, водні перепони. Фортифікаційні споруди діють у комплексі з протитанковими ровами та капонірами", - розповів Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лиховій розповідав, що на Донбасі зведені серйозні укріплення, щоб стримувати наступ росіян. Це будівництво розпочалося ще у грудні 2023-го. З його слів, це не суцільна лінія, а розгалужена система.

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