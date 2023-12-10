Під Авдіївкою – до 40 тисяч окупантів, у ворога є невелике просування: експерт про можливі сценарії війни

Під Авдіївкою окупаційна армія РФ зосередила величезну кількість особового складу та бронетехніки. Подальший перебіг подій визначатиметься ресурсами і можливостями сторін.

Про це розповів військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Ситуація досить серйозна і загострена. Є невелике тактичного рівня просування противника, зокрема в районі Авдіївського коксохімічного заводу, біля очисних споруд цього промислового об’єкта. Але не можна сказати, що ці просування кардинально можуть змінити ситуацію на полі бою", - зазначив Селезньов.

За словами експерта, ведення бойових дій у промисловій забудові – вкрай складний вид операцій.

"Оскільки українська армія має можливість стабільно забезпечити всім необхідним захисників Авдіївки, у противника шанси вельми і вельми примарні. Але що характерно, ключову місію зі знищення ворожого військового потенціалу – особового складу, бронетехніки, артилерійських систем, реалізовують наші артилеристи і ракетники", – пояснив Селезньов.

За його словами, до 90% російських втрат – це результат ефективної бойової роботи українських артилеристів. Тож якщо ЗСУ буде цілком достатньо тих артилерійських ресурсів, тих сил і засобів, які наразі вони мають у своєму розпорядженні, то ситуація й надалі триматиметься приблизно на такому самому рівні.

"Якщо нам цих ресурсів не вистачатиме, то ми цілком імовірно побачимо маневрену оборону і переміщення наших підрозділів на інші, більш вигідні рубежі і позиції", — сказав військовий експерт.

Але якою буде ситуація в Авдіївці, визначатиметься саме ресурсами і можливостями ЗСУ та ворога.

"Безумовно, загадувати в цій ситуації – вкрай невдячна історія. Адже тільки біля однієї Авдіївки зосереджено близько 40 000 одиниць особового складу військ РФ. Ворог намагатиметься трансформувати чисельну перевагу в якісь територіальні успіхи. Але фактор мужності, героїзму і готовності до ефективних бойових дій у межах оборони з боку українських захисників я б не став списувати. Дуже часто саме завдяки цим факторам нам вдається стримувати наступ противника, який чисельно кратно переважає наші ресурси", - резюмував Владислав Селезньов.

Нагадаємо, експерт назвав нову гарячу точку на фронті, де ще найближчим часом активізуються росіяни.

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