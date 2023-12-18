Під Авдіївкою окупанти застосували танк-шахед: Коваленко розповів про тактику ІДІЛ – фото

В районі Авдіївки російські окупанти застосовують тактику терористів "ІДІЛ" – коли транспорт навантажують вибухівкою та відправляють на позиції противника зі смертником всередині. Росіяни застосовують таку тактику не вперше, щоправда, механік-водій попередньо вистрибує з танка і той стає безекіпажним і некерованим.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та показав фото танка Т-62, який росіяни використали як "шахед".

За його словами, ворожий Т-62 було зупинено районі Водяного.

Танк Т-62 з вибухівкою під Авдіївкою / Фото: Олександр Коваленко

Коваленко підкреслив, що через якийсь час російське командування просто почне приковувати механіків до танку наручниками.

За словами експерта, окупанти використали під Авдіївкою "голий" Т-62, який не потрапив під "модернізацію" на Бронетанковий ремонтний завод №103 у Забайкаллі.

"Схема досить цікава. Танк цілком міг проходити за документами як "модернізований". А на ділі, після його застосування вже не довести", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, Маляр прокоментувала "прослушку" у кабінеті Валерія Залужного. Вона також додала, що є факти "зливу" інформації зі штабів, військова таємниця не раз ставала публічною.

Читайте також провідні новини дня: