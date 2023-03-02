Під Авдіївкою росіяни зазнають колосальних втрат: "Закидають трупами нашу територію"

Російська армія не припиняє закидати живою силою позиції Збройних сил України під Авдіївкою та Бахмутом Донецької області. Втім, українські захисники знищують противника. Натомість ворог не шкодує ні власних солдатів, ні техніки.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Вони просто закидають трупами нашу територію. Це біомаса, яку їм не шкода. Але, на жаль, їх ще багато дуже в Російській Федерації, в усіх цих, скажімо так, республіках малих народностей", - наглосив Барабаш.

За його словами, втрати у техніці в окупантів колосальні, але це жодним чином не позначається на інтенсивності роботи ворожої артилерії та авіації.

Голова Авдіївської МВА наголошує, що у росіян багато техніки, але вона морально і технічно застаріла. Так, фронті вже з’являються танки і БТРи 50-х років.

"Це говорить про те, що не все у них добре з технікою. Так, її багато, але моральна старість і технічна навряд чи їм зіграє на руку", - пояснив Барабаш.

Також він зауважив, під Вугледаром ЗСУ знищили понад 130 танків армії Росії. Щобільше - під Великою Новосілкою окупанти закопали танки 50-х років і "просто використовують їх як артилерію", але вони "взагалі не мають жодної автоматики, засобів спостереження".

За словами Барабаша, ворог змінює свої плани щодо захоплення Авдіївки - як і виходи на адміністативні кордони Донецької та Луганської областей.

"Крайній раз вони хотіли взяти Авдіївку до 1 березня. Сьогодні у нас 2 березня, а Авдіївка контролюється Збройними силами України. Сподіваюся, і далі так буде. Нічого в них не вийде", - наглосив Барабаш.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оцінює ситуацію на Бахмутському напрямку як найскладнішу на фронті. Як далі розвиватимуться події під Бахмутом і чи можуть Збройні сили України відступити з міста - ТСН.ua зібрав подробиці і коментарі експертів щодо ситуації на Донеччині.

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