Під Авдіївкою загинуло скільки росіян, стільки СРСР втратив за 10 років в Афганістані – офіцер ЗСУ

Військовий нагадав, що втрати в Афганістані підштовхнули СРСР до розпаду. На його думку, це саме чекає і Росію.

На Авдіївському напрямку російські окупанти продовжують зазнавати рекордних втрат.

Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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За його словами, протягом чотирьох місяців наступальних дій під Авдіївкою росіяни втратили майже стільки ж людей, як СРСР у десятирічній війні в Афганістані.

"Під самою Авдіївкою за 4 місяці, вдумайтеся тільки, загинуло стільки людей, скільки за 10 років Радянський Союз втратив в Афганістані. Тільки одна Авдіївка. Після цього, як ви пам’ятаєте, СРСР розвалився. Це ж саме чекає на Росію. Не може бути, щоб це не спрацювало", – переконаний Цехоцький.

На його думку, Путіну все ж доведеться виправдовуватись за втрати РФ в Україні.

"Башкортостан почав і далі буде, адже мішки і шматки тіл починають повертатися у РФ. І це не може не позначитися на тому, що Путіну треба щось робити, щоб виправдати свої терористичні дії", – підсумував Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, що 10 жовтня 2023 року окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають і досі.

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