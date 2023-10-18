Під Авдіївкою ЗСУ взяли в полон найманця з Непалу: як він опинився в Україні (відео)

Бойовик подолав майже пів світу, щоб заробити грошей на вбивствах українців.
Під час боїв під Авдіївкою Донецької області українські захисники взяли в полон найманця з Непалу на ім'я Бібек Катрі, який воював на боці РФ.
Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.
За інформацією Бутусова, бойовик Бібек Катрі, який підписав контракт з МО РФ і проходив службу в одній із бригад ВДВ, нещодавно перебував на реабілітації в шпиталі на окупованій частині Луганської області після поранень.
Там разом із іншим найманцем (ймовірно теж із Непалу) навіть записав відеоролик зі словами подяки за листи від російських дітей.
Полонений непалець розповів, що пішов вбивати українців, щоби заробити грошей.
"У моїй сім'ї проблеми. Моя мати не працює. Нам потрібні були гроші. Тому я пішов на це. Мій друг запропонував піти до російської армії. Це більше, ніж гроші. Я хотів повернутися до мами успішним. І я пішов", – заявив він.
Вже в полоні Бібек Катрі порівняв Путіна з Гітлером, заявив, що "війна – це погано, адже люди вбивають один одного" та визнав, що "російська система не дуже".
"В армію РФ на контракт непальці ринули після того, як у травні Росія спростила доступ до громадянства після року військової служби. Деякі для цього залишили службу в непальській армії. Російську знати не обов'язково — достатньо англійської", — підсумував Юрій Бутусов.
Нагадаємо, що інший російський окупант навіть у полоні запевняв українських журналістів, що в Україні живуть "нацисти, лише цивілізовані".
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