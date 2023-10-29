Під Авдіївку перекинули "Вагнер": найманців ПВК долучають до чеченських підрозділів – ISW

Велика кількість "вагнерівців" приєдналася до різних загонів "ахматівців" і діє на кількох невизначених ділянках фронту в Україні.

Залишки ПВК "Вагнера", схоже, воюють на Авдіївському напрямку і підпорядковані формуванням, які підконтрольні Міноборони Росії. Так, 25 жовтня російський військовий кореспондент опублікував інтерв’ю з командиром російського окремого гвардійського батальйону спеціального призначення "Арбат", який заявив, що частина батальйону майже повністю складається з колишніх найманців "Вагнера".

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

"Командир стверджував, що Авдіївський напрямок є основним для батальйону "Арбат", оскільки підрозділ входить до складу "Дикой дивізії Донбасу" та бригади "П'ятнашка" – формування "ДНР", яке відповідає за оборону Донецька. Командир зазначив, що підрозділ "Вагнера" за потреби направляє операторів безпілотників, спеціалістів з радіоелектронної боротьби (РЕБ) та інших бійців до інших підрозділів на різних ділянках фронту", - пишуть аналітики.

Кореспондент РФ також зазначив, що батальйон "Арбат" є частиною Збройних сил Росії, і ймовірно, що бригада складається з колишніх найманців "Вагнера", які підписали військові контракти безпосередньо з Міноборони Росії після заколоту Євгена Пригожина та/або його смерті.

Також український військовий оглядач 25 жовтня заявив, що під Авдіївкою бої ведуть залишки ПВК.

Українські та російські джерела раніше заявляли, що до району Бахмута перекинуті невеликі групи колишніх військовослужбовців ПВК "Вагнер", можливо, підконтрольні Міноборони Росії.

Як зазначили аналітики ISW, поки рано визначати, яку роль у наступальних операціях росіян на Авдіївку можуть відіграти колишні найманці ПВК "Вагнер". Командир батальйону "Арбат" зазначив, що становище батальйону на передовій "хороше, але не найкраще" через великі втрати особового складу під Авдіївкою.

Командувач спецназом "Ахмат" Апті Алаудінов підтвердив, що Росгвардія набирає колишніх бійців "Вагнера" до чеченських підрозділів спецназу "Ахмат". В інтерв’ю, опублікованому 28 жовтня, Алаудінов заявив, що "велика" кількість "вагнерівців" приєдналася до різних загонів "ахматівців" і діє на кількох невизначених ділянках фронту в Україні.

Алаудінов також стверджував, що колишні бійці "Вагнера" слідують за своїми колишніми командирами в частини "Ахмат".

"Алаудінов зазначив, що бойовики "Вагнера" "завжди дуже шанобливо відгукувалися про "Ахмат", ймовірно, намагаючись заглушити дискусії про можливу напругу між ПВК "Вагнера" та чеченськими силами після суперечки між покійним Євгеном Пригожиним і главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим… Колишні сили "Вагнера", роздроблені між МО Росії та чеченськими підрозділами Росгвардії на різних ділянках фронту, навряд чи відновляться як ефективна військова організація, оскільки їм не вистачатиме сили. Однак за деяких обставин вони можуть бути тактичними примножувачами бойової сили для підрозділів, до яких вони входять", - йдеться у звіті ISW.

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