Під Бахмутом ліквідували сербського бойовика, який воював проти України від 2015 року

Сербський бойовик загинув ще 28 квітня, а його тіло було знайдено тільки наприкінці червня.

В Україні ліквідували сербського бойовика Уроша Првуловича, який воював на боці російських окупантів.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Урош Првулович брав участь у війні проти України на боці бойовиків так званої "ДНР" від 2015 року. У листопаді 2018 року Првуловича затримало так зване "МДБ ЛНР". Він провів в ув'язненні кілька місяців. 2022 року перейшов до ПВК "Вагнер".

Сербський бойовик загинув під Бахмутом ще 28 квітня, а його тіло було знайдено тільки наприкінці червня.

На останній фотографії Првуловича у соцмережах можна побачити, що він отримав якусь нагороду від ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Првулович також внесений в базу "Миротворець". Там вказано, що серб брав участь у бойових діях у районі Дебальцевого, був членом "Союзу добровольців Донбасу".

Раніше ми писали, що сербські бойовики воюють в Україні на боці російських окупантів. Зокрема, повідомлялося, що у складі ПВК "Вагнер" проти України можуть воювати до 200 сербів.

Президент Сербії Олександр Вучич пообіцяв заарештувати сербських бойовиків ПВК "Вагнер"

ТСН.ua писав, чому чимало сербів мають проросійські настрої і симпатизують путінському режимові.