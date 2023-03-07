"Під Бахмутом – насправді фабрика смерті для окупантів": у ЗСУ спростували брехню ворога

Російські загарбники неодноразово заявляли про захоплення Бахмута, однак вже вісім місяців місто утримується силами ЗСУ.

Росіяни заявляють про начебто захоплення ними Бахмута, аби показати своєму суспільству хоч б якийсь локальний успіх.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів у ефірі телеканалу "Freeдом".

Так, він описав мету дезінформації з боку ворога.

"Дезінформація двостороння. На жаль, у нашому суспільстві дуже слабко розвинена інформаційна гігієна. Замість того, щоб подивитися на ситуацію стратегічно, абстрагуватися від населеного пункту і зрозуміти, що найбільша країна світу напала на нас, а ми тримаємося більше року, ворогу не вдалося взяти найбільші міста і він невиправдано хвалиться, що ось-ось візьме райцентр, в російському суспільстві прокачують цю інформацію, щоб показувати хоч якийсь локальний успіх", – пояснив представник ЗСУ.

Він зазначив, що насправді ворог під Бахмутом зазнає шалених втрат.

"Історія показує, що похмілля минає дуже швидко. Вони хваляться своїми сумнівними успіхами, але насправді під Бахмутом – фабрика смерті для російських окупантів. Вони постійно там втрачають боєздатність і не буде там ніякого "Вагнера", – наголосив Череватий.

Нагадаємо, за найсвіжішими даними британської розвідки, у Бахмуті тривають активні бої, які виснажують українські та російські війська. Однак Силам оборони України вдалося стабілізували північну лінію оборони міста.

Зауважимо, раніше Череватий пояснив, що українські війська в районі Бахмута виконують два головних завдання. Йдеться про те, аби не дати ворогу прорвати оборону, оточити війська та стрімко прорватися задля окупації всієї Донеччини. А друге – завдавати ворогу максимального ураження.

За даними ЗСУ, окрім безповоротних втрат ворога в районі Бахмута, щодня по двоє-троє російських окупантів потрапляють до українського полону.

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