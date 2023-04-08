Під Бахмутом окупанти залишились без БМП і польового складу – відео

На Бахмутському напрямку артилеристи ЗСУ знищили бойову машину піхоти та вразили польовий склад БК російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

"Мінус бойова машина піхоти та польовий склад БК. Бахмутський напрямок! Бачимо ворога, як на долоні", - йдеться в описі відео.

Нагадаємо, від 24 лютого 2022-го до 8 квітня 2023-го ЗСУ знищили 177 680 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 570 окупантів.

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