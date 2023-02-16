Бойовий розвідувальний дозор прикордонників 15 лютого здійснив наліт на позиції російських окупантів під Бахмутом.

Під Бахмутом прикордонники захопили ворожий опорний пункт, знищили п’ятьох окупантів і взяли у полон "вагнерівця".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.

Зазначається, що 15 лютого бойовий розвідувальний дозор прикордонників здійснив наліт на позиції російських окупантів під Бахмутом.

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"Наші захисники боєм захопили один з ворожих опорних пунктів, увійшли у ворожий тил та атакували окупантів. Зі стрілецької зброї знищили до п’ятьох загарбників, одного взяли у полон", - йдеться у повідомленні.

Також уточнюється, що в полон було взято російського бойовика із приватної військової кампанії "Вагнер".

Полонений вагнерівець та знищені 5 загарбників: як прикордонники атакували ворога під Бахмутом Полонений вагнерівець та знищені 5 загарбників: як прикордонники атакували ворога під Бахмутом Учора прикордонники здійснили наліт та захопили опорний пункт окупантів під Бахмутом. У ближньому бою захисники зламали спротив ворожих сил, знищили 5 загарбників та взяли у полон вагнерівця. На екіпірування ворога увагу не звернути було складно. Розвантажувальний жилет, чотири магазини до автомата, граната, бинт та гумовий джгут. Ось й усе, що потрібно солдату «другої армії світу». #ФортецяБахмут Опубліковано Державна прикордонна служба України Четвер, 16 лютого 2023 р.

Нагадаємо, напередодні голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі висловив думку, що українські війська не відступлять від Бахмута, і описав ситуацію там як "украй затяжну битву на виснаження з дуже високим рівнем втрат".

За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни, завдяки обороні Бахмута українські бійці створили умови для майбутнього контрнаступу. Тож рішення України захищати Бахмут може бути стратегічно обґрунтованим, попри втрати.

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