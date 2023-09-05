Під Бахмутом прикордонники знищили ворожий спостережний пункт: з'явилося ефектне відео

Разом зі спостережним пунктом знищено як мінімум двоє окупантів.

Під Бахмутом прикордонники знищили ворожий спостережний пункт з окупантами.

Про це повідомила Державна прикордонна служба у Facebook та оприлюдни ла відповідне відео.

"Полюють прикордонні "пташки"! Знищено ворожий спостережний пункт. Поблизу Бахмута аеророзвідка ДПСУ виявила розташування окупантів та їхній спостережний пункт. У результаті злагоджених дій з артилерією ЗСУ його знищено, а ще – як мінімум два організми", - йдеться у повідомленні.

Полюють прикордонні «пташки» Полюють прикордонні «пташки»! Знищено ворожий спостережний пункт Поблизу Бахмута аеророзвідка ДПСУ виявила розташування окупантів та їхній спостережний пункт. У результаті злагоджених дій з артилерією ЗСУ його знищено, а ще – як мінімум 2 організми. Опубліковано Державна прикордонна служба України Вівторок, 5 вересня 2023 р.

Нагадаємо, Росія перекидає резерви на утримання Бахмута, бо боїться обвалу фронту.

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