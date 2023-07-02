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Під Бахмутом українська артилерія знищила ворожий склад боєприпасів: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Під Бахмутом українська артилерія знищила ворожий склад боєприпасів: відео

На Бахмутському напрямку українські артилеристи влучним пострілом знищили ворожий склад БК / Фото: Associated Press

Генерал Сирський опублікував відео наслідків влучного пострілу, яким було знищено ворожий боєкомплект.

Артилеристи 77-ї окремої аеромобільної бригади отримали інформацію про розташування польового складу боєприпасів окупаційної армії на Бахмутському напрямку та негайно його знищили.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео наслідків влучного пострілу української артилерії, після якого у ворога суттєво зменшився вогневий потенціал.

На опублікованих кадрах видно, як на місці влучання розгорілася пожежа. Звуки вибухів від знищених боєприпасів підтверджують точне влучання у склад.

Генерал Сирський уточнив, що склад БК був розташований неподалік селища Ягідне.

“Чудова робота”, - написав він у коментарі під відео.

Під Бахмутом українська артилерія знищила ворожий склад боєприпасів

Під Бахмутом українська артилерія знищила ворожий склад боєприпасів

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують просування на Бахмутському напрямку, зокрема тривають бойові дії на флангах.

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Дата публікації
Перегляди
1353
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