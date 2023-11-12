Під Бахмутом - загострення, окупанти атакують позиції ЗСУ із новою силою

На Бахмутському напрямку загострення ситуації. Російські військові перейшли із глухої оборони в активну.

Про це повідомив керівник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.

За його словами, протягом доби українські військові відбили 15 атак російської армії. Окупанти намагаються відбити раніше втрачені позиції.

"Активність на цьому напрямі почалася з новою силою, противник там від оборони перейшов до активної оборони, намагається відбити ті позиції, які в нього були втрачені. І, відповідно, на Бахмутському напрямку та на південь від Бахмута ворог намагається тиснути на наші Сили оборони", - розповів Фітьо.

Він пояснив, що загарбники намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ та накривають українські позиції артобстрілом.

Нагадаємо, ЗСУ за добу знищили 1 100 окупантів. Які втрати російської армії станом на 12 литопопада 2023 - читайте за посиланням.

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