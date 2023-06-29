Під Бахмутом ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу: Генштаб про контрнаступ

Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої. Українські захисники ведуть наступ широким фронтом. Крім того, наступ ведеться також на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу, ведуть наступальні дії широким фронтом. На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - наголосив він.

Зокрема, на напрямку Рівнопіль-Володине, що на межі Донецької та Запорізької областей, ЗСУ мали частковий успіх. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

"Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська чинять шалений опір. Водночас ворог зазначає значних втрат в особовому складі та техніці", - сказав Ковальов.

Українські захисники також продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу інформували, що армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

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