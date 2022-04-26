Під безперервними обстрілами на Луганщині залишаються медики швидкої, які продовжують виїздити на виклики

На Луганщині у Сєвєродонецьку та Лисичанську ще лишаються тисячі містян, бо попри постійні удари і смерті серед цивільних, старші люди воліють залишатися.
Живуть у підвалах, годуються гуманітаркою і отримують першу допомогу від лікарів швидкої, які залишились працювати у Лисичасньку і рятують людей, йдеться в ТСН.
Дід Славко з віником прибирає подвір'я , в той час як неподалік рвуться снаряди. Його спокою могли б позаздрити будійські ченці. «Працюємо, щоб порядок був і чистота, клумбочка, квіточки посадили, перестали гуркотіти, вийшли позамітати», - розповідає чоловік.
Сусіди, що виїхали покидали напризволяще своїх собак. Тож тепер ними усіма опікується Слава. З чотирилапими діляться останніми продуктами. «Їжі так не вистачить - залишки виносимо, що залишається туди-сюди», - бідкається чоловік.
Він відправив свою родину з Лисичанська, а сам лишився. Таких як він зо три десятки людей. Дядько Сергій не бачить того, що коїться навколо, він незрячий. Більшу частину доби у підвалі, реагує на обстріли і на тишу. День чи ніч для нього однакові. «Додому ходжу, навідуюсь, їсти приготувати, а коли стріляють, я тут живу. Вже два місяці», - розповідає чоловік.
Серед переважно старших людей, що лишились на цій вулиці, зосталась і молода жінка з дитиною. «По-перше, особливо нікуди їхати, по-друге, батьки нікуди не поїдуть, вони у віці і залишати їх…», - каже Оксана.
У неї прикутий до ліжка тато, ще старенька мама і бабуся, яка вже майже не пересувається. Так і живуть під щоденими обстрілами. «Два роки, Слава Богу, не сильно боїться, я теж намагаюся не панікувати, якщо гримить, йдемо в коридор», - розповідають люди.
Сліди від ударів по місту видно усюди - спалений ринок, згорілі магазини, завалені будинки від прямих влучань і вирви від авіабомб. «Стріляють без розбору, тут складно провести розвідку і вони б’ють навмання і припадають куда попало - стріляють з артилерії, «Градів». Постійно - друга ночі, четверта ночі… Насипають без розбору», - розповідають бійці.
Обстріли не обстріли, а лікарі мають рятувати містян. Тут де перебої з водою, світлом і зв’язком ще працює станція швидкої. «Наша швидка виїздить лише на мино-вибухові, на пологи. Найважче нашим диспетчерам, які відкликають у виклику тій же бабусі, у неї була надія на швидку, а зараз ми не можемо туди виїхати», - розповідають у центр екстренної медицини в Луганській області.
Через артилерійські удари багато машин посічені скалками, або згоріли. Ті карети швидкої що збереглися, ремонтують, аби рятувати людські життя. «У мене там був прилі,т там лягло 4 машини, хлопці молодці з 4-ох дві зробили, працюють там ще три машини, стоїть розбитих», - розповідають у центрі.
Вибухи у місті лунають дедалі частіше, вулиці порожніють, люди ховаються у підвали. Росіяни не жаліють а ні цивільних а ні містечок, в яких досі живуть люди.
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