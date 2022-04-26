Під безперервними обстрілами на Луганщині залишаються медики швидкої, які продовжують виїздити на виклики

На Луганщині у Сєвєродонецьку та Лисичанську ще лишаються тисячі містян, бо попри постійні удари і смерті серед цивільних, старші люди воліють залишатися.

Живуть у підвалах, годуються гуманітаркою і отримують першу допомогу від лікарів швидкої, які залишились працювати у Лисичасньку і рятують людей, йдеться в ТСН.

Дід Славко з віником прибирає подвір'я , в той час як неподалік рвуться снаряди. Його спокою могли б позаздрити будійські ченці. «Працюємо, щоб порядок був і чистота, клумбочка, квіточки посадили, перестали гуркотіти, вийшли позамітати», - розповідає чоловік.

Сусіди, що виїхали покидали напризволяще своїх собак. Тож тепер ними усіма опікується Слава. З чотирилапими діляться останніми продуктами. «Їжі так не вистачить - залишки виносимо, що залишається туди-сюди», - бідкається чоловік.

Він відправив свою родину з Лисичанська, а сам лишився. Таких як він зо три десятки людей. Дядько Сергій не бачить того, що коїться навколо, він незрячий. Більшу частину доби у підвалі, реагує на обстріли і на тишу. День чи ніч для нього однакові. «Додому ходжу, навідуюсь, їсти приготувати, а коли стріляють, я тут живу. Вже два місяці», - розповідає чоловік.

Серед переважно старших людей, що лишились на цій вулиці, зосталась і молода жінка з дитиною. «По-перше, особливо нікуди їхати, по-друге, батьки нікуди не поїдуть, вони у віці і залишати їх…», - каже Оксана.

У неї прикутий до ліжка тато, ще старенька мама і бабуся, яка вже майже не пересувається. Так і живуть під щоденими обстрілами. «Два роки, Слава Богу, не сильно боїться, я теж намагаюся не панікувати, якщо гримить, йдемо в коридор», - розповідають люди.

Сліди від ударів по місту видно усюди - спалений ринок, згорілі магазини, завалені будинки від прямих влучань і вирви від авіабомб. «Стріляють без розбору, тут складно провести розвідку і вони б’ють навмання і припадають куда попало - стріляють з артилерії, «Градів». Постійно - друга ночі, четверта ночі… Насипають без розбору», - розповідають бійці.

Обстріли не обстріли, а лікарі мають рятувати містян. Тут де перебої з водою, світлом і зв’язком ще працює станція швидкої. «Наша швидка виїздить лише на мино-вибухові, на пологи. Найважче нашим диспетчерам, які відкликають у виклику тій же бабусі, у неї була надія на швидку, а зараз ми не можемо туди виїхати», - розповідають у центр екстренної медицини в Луганській області.

У Сєверодонецьку та Лисичанську залишаються тисячі містян

Через артилерійські удари багато машин посічені скалками, або згоріли. Ті карети швидкої що збереглися, ремонтують, аби рятувати людські життя. «У мене там був прилі,т там лягло 4 машини, хлопці молодці з 4-ох дві зробили, працюють там ще три машини, стоїть розбитих», - розповідають у центрі.

Вибухи у місті лунають дедалі частіше, вулиці порожніють, люди ховаються у підвали. Росіяни не жаліють а ні цивільних а ні містечок, в яких досі живуть люди.

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