Під обстрілами в Бахмуті військові медики здають власну кров в коридорах, щоб запускати серця пораненим

Під безперервними обстрілами в Бахмуті військові медики здають власну кров в коридорах, щоб запускати серця пораненим, такі кадри відзняла ТСН.

Окупанти безжально обстрілюють Бахмут з "Градів", артилерії та ракет. Орда гатить по житлових кварталах, а на околицях намагається прорвати нашу лінію оборони. У місцевому медичному стабілізаційному пункті, рятують життя пораненим російською артилерією, військові медики витягують людей буквального з того світу.

Канонада у Бахмуті не стихає ні на мить, ворог трощить місто безжально, але в таких умовах військові медики серед скривавлених нош і тіл загиблих армійців все одно намагаються рятувати життя.

Просто під час знімання ТСН у коридор медичного пункту вносять важкопораненого бійця. Військові медики вмить збігаються у невеличку кімнату, яка служить операційною. Армієць у стані клінічної смерті, йому порвало вибуховою хвилею ноги й руки. Боєць втратив багато крові, без неї серцю просто не впоратись, та лікарі не здаються і діляться своєю просто в коридорі, так бійцю запускають серце.

Поки рятують одного, бійці заносять ще одного важкопораненого побратима, а працівники ДСНС заносять жінку, яку дістали з-під завалів. “Там важкі поранення тазу, вони, зазвичай, супроводжуються великою крововтратою”, - розповідає військовий медик Юрій Довбня.

Лік днів та годин у цьому приміщенні медпункту, рахують лиш секунди за які рятують життя. Серед скривавлених нош, шмаття, яке було солдатською уніформою та купи поранених - війна відчувається максимально близько.

У звичайному житті ці бойові медики були дитячими онкологами, пластичними хірургами та урологами, тепер всі борці зі смертю, якій просто не дають їй увійти у парадні двері стабілізаційного медпункту. “Основне є зупинка крововтрати, дихання, стабілізація, тиск, пульс, максимально швидко стабілізувати пацієнта”, - розповідають про свої обов’язки медики.

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