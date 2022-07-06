"Під бомби нехай йдуть сини Лукавого": у Білорусі запустили акцію проти війни (фото)

У Білорусі розпочалася акція проти повного втягування країни у війну Росії проти України.

Ініціатором акції проти війни виступає "Спілка матерів". Білоруські жінки непомітно кладуть іграшки на видні місця, доповнюючи їх письмовими посланнями.

Про це повідомляється на Telegram-каналі "Спілки матерів".

В одному з послань матері написали, що війна негативно впливає і на тих, хто вижив.

"Матері Білорусі проти війни! Щоб показати це, вони кладуть іграшки своїх дітей там, де побачать люди, і пишуть, що вони думають про війну... У Білорусі триває жорстока боротьба з будь-якою незгодою. Тих, хто насмілюється хоч слово сказати проти влади, звільняють, б'ють і навіть можуть засудити до смертної кари. Тому жінки, які зважилися на цю дивовижну акцію, – для нас приклад" - наголошується в пості.

"Союз матерів" закликає всіх білорусів не мовчати та приєднуватися до акції.

"Мій маленький слоник, мій улюблений котик, мій син. Твоя мати не дозволить позбавити тебе життя. Ми проти війни! Нехай під бомби йдуть сини Лукавого", - написала одна з учасниць акції.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна готується до нападу, та звернувся до білорусів.

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