Під Броварами, куди окупанти вдарили двічі дорогущими ракетами, їм вдалося "знешкодити" теплицю, гній і козу

Під Броварами, куди окупанти вдарили двічі дорогущими ракетами, їм вдалося "знешкодити" теплицю, гній і козу

Домашня тварина стала єдиною, хто загинув під час обстрілу, але постраждав хлопчик.

По коровах, козах, розсаді і мирних будинках - ракетами вартістю кілька мільйонів доларів. Під Броварами по звичайних сільських хатах двічі вдарили ракетними комплексами «Іскандер», поранили дитину.

Про це йдеться в ТСН.

Оцінити силу цих ударів можна фотографії - у вирві глибина три людських зрости, ширина – навіть складно сказати, перебило також газову трубу, дивом не загорілося. І з цього фото не видно, але в цій же вирві лежить вбита коза – домашня тварина стала єдиною, хто загинув під час обстрілу, але постраждав хлопчик.

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Ракетами по маленькому селу неподалік Броварів ударили один за одним. «В три години ранку і в 3:05 наступна лягла», - кажуть місцеві.

Микола з Полтавщини ворога називає монстрами – саме цим словом на Полтавщині його дружина пояснює чотирирічному сину Жені, з ким бореться тато.

«Небезпечний об`єкт», який знищили російські військові – теплиці, розсада – 4 тисячі кущів – огірки, помідори, а ще гній, та сіно.

Найближче до місця опинилася худоба. Це маленьке козенятко разом зі своїми рідними незважаючи на обстріли все одно залишаєтьcя поки що жити тут. «Це насправді якась дивовижа, сарай розбомбило, а 25 корівок та телят вижили», - кажуть фермери.

Під Броварами по сільських хатах двічі вдарили ракетними комплексами "Іскандер"

Власник розбомблених теплиць та тварин, що вижили, Юрій з майже знищеної хати нікуди не збирається. Для окупантів всіх, абсолютно всіх, має на тепер лише одне побажання. «Щоб вони здохли», - каже чоловік.

Попри це до цього села з боку окупованих територій з білими повязками на рукавах виходять жителі сусіднього села – вони члени релігійної громади і ухвалили рішення – несила там жити. Їм довелося виходити мінними полями. У тому, що досі живі, бачать диво.

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