Під Броварами росіяни покидали ще зовсім новенькі сучасні БТРи: трактористи притягнули їх для українців

Під Броварами росіяни покидали ще зовсім новенькі сучасні БТРи: трактористи притягнули їх для українців

Це сучасна розробка російського оборонпрому - БТР- 82.

Ще більше російської техніки опиняється в руках наших збройних сил. На півночі від Броварів українські фермери допомогли армійцям витягти полишений окупантам бронетранспортер. Броня новітнього виробництва і з повним боєкомплектом. Ба більше, нашим оборонцям вдалось зафіксувати переговори ворога.

Про це йдеться в ТСН.

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Реалії українського фронту нині часто мають такий вигляд: селяни тягнуть російську техніку. Цього разу важкий БТР запрягли у два трактори і тепер черговий трофей стане на озброєнні у наших збройних сил. Російська броня слухняно слідує за тракторами. За кермом звичайні фермери, саме вони не побоялись залізти у ліс на околиці села, аби витягнути машину. Туди звідти кілька днів поспіль ворог поливав вогнем мирний люд. А потім після втручання українських армійців накивав п’ятами.

«Витягнули з гребелю. Там йшли бої. Там ще є дві одиниці.. Ще поїдемо, притягнемо. Там БРДМ гусиниця злетіла. Ну, ми знаєм, як надягнути її. Ще якась глушилка може якась, але вона згоріла», - кажуть чоловіки.

Здається в салоні лише от-от були люди, повсюди розкидані залишки російського сухпаю та горіхів. А ще однострій росіян із традиційною шапкою-вушанкою. Поки армійці розглядають трофей, їхні командири оцінюють справність БТРу, кажуть, на відновлення піде лише день.

Це сучасна розробка російського оборонпрому - БТР- 82. На башті – 30 міліметрова скорострільна гармата та кулемет. З повним боєкомплектом. Таку бронемашину поставили на озброєння відносно недавно, у 2013 році. Та згодом її вже зустрічали наші розвідники у війні на Донбасі. На таких БТРах заходили російські штурмовики і в Бучу під Києвом. Там їх спалили. І тепер такі ж тут, на півночі Київщини.

Ще більше російської техніки опиняється в руках ЗСУ

Головна відмінність від української техніки - не лише її модифікація. Але й біле коло нанесене фарбою просто на броні. Що означає, що цей БТР білоруського напрямку наступу. А ще цей БТР говорить російською, чути, як триває радіозв’язок.

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Переговори російських військових ще один доказ, що українські армійці неабияк всипали ворогу. Той кинувся навтьоки просто пішки, полишивши новенький БТР з порожніми баками просто неба. « У него пробігу 220 км, він практично новий, він весь ще в укупоках», - кажуть військові.

Та й підмога не квапилась рятувати своїх солдатів. Бо побачила як трощать українські військові російську броню на підступах до селища. Армійці ж кажуть, що десант та екіпаж БТРу, які перетворився в піхоту без своїх коліс блукатиме чужою землею не довго. « Розвідка скоріш за все. Чернігівськими лісами пішла блудить. Зловимо, натішемось» , - кажуть бійці.