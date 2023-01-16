Під час атаки на Запоріжжя двоє дітей отримали поранення

На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники

У Запоріжжі внаслідок російської ракетної атаки двоє дітей отримали поранення та були госпіталізовані.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Він повідомив, що на місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники.

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"Усім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них — дві дитини дев‘яти і п‘ятнадцяти років", - повідомив Куртєв.

Крім того, голова Запорізької міськради заявив, що на місці розгорнуто роботу територіального інформаційного центру, а місцеві жителі можуть отримати допомогу в комунальних автобусах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 16 січня окупанти обстріляли Запоріжжя. У місті була оголошена повітряна тривога.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Петро Черник заявив, що ракетний потенціал Росії вичерпується, проте окупанти почали застосовувати ракети інших типів.

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