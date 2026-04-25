ТСН у соціальних мережах

Війна
411
2 хв

Під час атаки по Україні росіяни зачепили країну НАТО

На території Румунії були виявлені уламки російського дрона після нічної атаки окупантів по Україні.

Анастасія Павленко
Дрон / © Associated Press

У Румунії виявили уламки дронів після нічної російської атаки на Україну, також пошкоджено електричний стовп та прибудову до житлового будинку.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії.

За повідомленням, вночі радари Міністерства оборони Румунії зафіксували дрони, що наближалися до повітряного простору країни. Два літаки Eurofighter Typhoon британських Військово-повітряних сил були підняті в повітря о другій годині ночі з авіабази в Фетешті.

Повідомляють, що літаки Eurofighter Typhoon зафіксували радарний контакт з ціллю на відстані 1,5 км від Рені, над територією України, і пілоти отримали дозвіл на ураження дронів.

Жителі міста Галац повідомили через службу екстреної допомоги о 02:31 про падіння об’єкта. Жертв немає, однак є збитки, завдані майну.

Атака по Україні 25 квітня — останні новини

У ніч проти 25 квітня росіяни здійснили по Україні комбіновану атаку. Окупанти запустили 619 ударних дронів різних типів, 29 крилатих ракет Х-101, 12 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, 5 крилатих ракет «Калібр» й одну крилату ракету «Іскандер-К».

У Дніпрі загинули троє людей, ще 18 — поранені, з них 11 госпіталізовані. 26-річна жінка — у важкому стані, інші — у стані середньої тяжкості. Частково зруйнована чотириповерхівка, пошкоджені підприємства. У Нікопольському районі області постраждав 55-річний чоловік.

У Харкові через удар дроном постраждали двоє людей, зокрема півторарічний хлопчик. Пошкоджені житлові будинки, газогін, знищені зупинки громадського транспорту.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку.

