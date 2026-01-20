Під час атаки РФ запустила новітню ракету "Циркон": Ігнат повідомив, куди цілився ворог

Ракета Циркон. / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Армія РФ запустила гіперзвукову протикорабельну ракету «Циркон» по Вінницькій області. Ворог намагається бити по об’єктах енергетики.

Про це повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі «УНІАН».

«Летів він („Циркон“ — Ред.) у Вінницьку область, по об’єкту критичної інфраструктури», — наголосив він.

Реклама

За його словами, «Циркон» — це протикорабельна ракета, яка летить по балістичній траєкторії.

«Ми вже такі ракети раніше збивали… Щоб збивати такі ракети, потрібно мати відповідні засоби в потрібний час в потрібному місці», — наголосив Ігнат.

Як повідомлялося, 20 січня росіяни вдарили по Вінницькій області. Зафіксовано «приліт» по об’єкту критичної інфраструктури. Минулося без потерпілих.

Нагадаємо, ПС ЗСУ повідомили, що під час комбінованого обстрілу армія РФ запустила одну протикорабельну ракету “Циркон”, балістику, крилаті ракети і "Шахеди". Основним напрямком атаки стала Київщина. Сили ППО знищили 342 цілі.

Реклама