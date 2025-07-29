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- Війна
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Під час АТО Буданова поранили й він просив хлопців кинути його, проте спецназ ГУР так не робить, - Павленко
Під час одного з бойових епізодів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов був поранений і просив побратимів залишити його на полі бою, однак ті не покинули свого командира.
Про цей випадок розповів у програмі «Хід Тузова» на каналі «Апостроф» генерал‑майор Ілля Павленко, колишній заступник начальника ГУР Міноборони України.
Павленко розповів, що це був період активної участі ГУР у бойових діях у зоні АТО. Буданов, як і інші офіцери, виконував завдання безпосередньо на передовій. Під час одного з виходів він зазнав поранення.
«Буданова поранили, і він просив хлопців його кинути», – розповів Павленко.
Втім, бійці спецпідрозділу ГУР не могли залишити пораненого побратима.
«Спецназ ГУР такого собі не дозволить. І хлопці дійсно його врятували», – каже генерал.
Буданов пройшов реабілітацію і не згадував про своє поранення, поки журналісти не помітили шрам на його руці.
Також Павленко додав, що участь у спецопераціях – це завжди усвідомлений ризик, який потребує професіоналізму та відповідальності.
«Ти розумієш, що йдеш на ризик. Але ти не йдеш, щоби загинути. Ти йдеш з розумінням, що тобі треба ризикнути своїм здоров’ям і життям, але ти повинен зменшити цей ризик. Чому? Бо маєш стати професіоналом. І не допустити навіть того, щоби тебе поранили, інакше можеш стати тягарем для своїх побратимів», – констатував екс-заступник Буданова.