Під час АТО Буданова поранили й він просив хлопців кинути його, проте спецназ ГУР так не робить, - Павленко

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Про цей випадок розповів у програмі «Хід Тузова» на каналі «Апостроф» генерал‑майор Ілля Павленко, колишній заступник начальника ГУР Міноборони України.

Павленко розповів, що це був період активної участі ГУР у бойових діях у зоні АТО. Буданов, як і інші офіцери, виконував завдання безпосередньо на передовій. Під час одного з виходів він зазнав поранення.

«Буданова поранили, і він просив хлопців його кинути», – розповів Павленко.

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Втім, бійці спецпідрозділу ГУР не могли залишити пораненого побратима.

«Спецназ ГУР такого собі не дозволить. І хлопці дійсно його врятували», – каже генерал.

Буданов пройшов реабілітацію і не згадував про своє поранення, поки журналісти не помітили шрам на його руці.

Також Павленко додав, що участь у спецопераціях – це завжди усвідомлений ризик, який потребує професіоналізму та відповідальності.

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«Ти розумієш, що йдеш на ризик. Але ти не йдеш, щоби загинути. Ти йдеш з розумінням, що тобі треба ризикнути своїм здоров’ям і життям, але ти повинен зменшити цей ризик. Чому? Бо маєш стати професіоналом. І не допустити навіть того, щоби тебе поранили, інакше можеш стати тягарем для своїх побратимів», – констатував екс-заступник Буданова.