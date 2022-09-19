Під час боїв на Донеччині прикордонники допомогли залишити ворога без зв’язку: відео

У районі Святогірська прикордонники за допомогою дрона виявили локацію, де загарбники влаштували центр управління.

Під час активних боїв на території Донеччини аеророзвідники Держприкордонслужби допомогли вразити ворожий пункт управління - надали координати цілі артилерії та безпосередньо координували вогонь.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Так, в районі Святогірська прикордонники за допомогою дрона виявили локацію, де загарбники влаштували центр управління. Зокрема загарбники облаштували комплекс будівель у лісистій місцевості різноманітними антенними пристроями засобів звʼязку та радіоелектронної боротьби. Прикордонники надали координати цілі артилерії однієї з бригад десантно-штурмових військ та безпосередньо координували вогонь.

Також читайте Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати

"Влучними пострілами артилерія позбавила загарбників зв’язку та припинила роботу ворожих засобів РЕБ, оскільки одразу ж відбулося повноцінне відновлення роботи наших засобів зв’язку та радіоелектронного управління", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це дало змогу дезорганізувати противника та покращити керованість українських військ.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили атаки окупантів, обстріляли опорні пункти росіян і знищили їхню техніку.

Читайте також: