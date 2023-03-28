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Під час бойового вильоту загинув штурман авіаційної ескадрильї Денис Кирилюк, який 19 днів тому став батьком

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Під час бойового вильоту загинув штурман авіаційної ескадрильї Денис Кирилюк, який 19 днів тому став батьком

Фото: Миргородська Міська Рада

Герой здійснив понад 80 бойових вильотів. З них 70 – під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога.

В ніч проти 28 березня під час бойового вильоту загинув український льотчик Денис Кирилюк.

Про це повідомили у Миргородській міській раді.

" Із глибоким сумом повідомляємо, що 28 березня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї - штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. Льотчик винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога.", – йдеться в повідомленні.

За інформацією міської ради, влітку 2022 року Денис Кирилюк був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня – "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Близькі та рідні героя написали, що 2011-го Денис закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил. Денис разом із родиною проживав у Миргородській області, захоплювався літаками з самого дитинства, любив рибалку.

"Сьогодні вночі під час виконання бойового завдання загинув ще один український воїн, друг, побратим, коханий чоловік та батько… Денис Миколайович був досвідченим та майстерним пілотом..." – повідомив у Facebook Валентин Панчук.

Він додав, що за героїчні вчинки та зразкове виконання військового обов'язку Дениса також нагороджено Нагородою президента України "За участь в АТО" і є власником вогнепальної зброї, яку отримав за свої заслуги від Міністерства оборони України.

А 19 днів тому у Дениса народився син.

"З його обличчя неможливо було стерти посмішку, у нього народився син. А сьогодні самотніми залишилися дружина Дениса з маленькою дочкою та новонародженим сином... Ми просимо допомогти всіх небайдуже тих, хто знав Дениса, і тих, хто не знав і завдячує йому життям у містах нашої матері-України, за те, що він робив без сну та відпочинку.Сім'я потребує допомоги та підтримки зараз. на руках. Вічна пам'ять тобі, друже! Льотчики не вмирають, вони просто йдуть у небо…" – зазначив Панчук.

Нагадаємо, під Бахмутом загинув син голови правління "Донецькоблгазу" Вадима Батія - Артур. Юнак був справжнім Героєм, який під час повномасштабної війни пішов на захищати Україну.

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Дата публікації
Перегляди
2311
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