Під час деокупації Криму мешканці півострова зустрічатимуть ЗСУ з квітами, а не зі зброєю – Ташева

Кримчани не чинитимуть збройний спротив українській армії під час деокупації півострова.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

"Українську армію будуть зустрічати дуже активно і не зі зброєю в руках, а з, умовно кажучи, квітами. Я думаю, що збройного спротиву серед місцевого населення не буде", - сказала вона.

Ташева також нагадала, що після першої "бавовни" в Криму, особливо у Новофедорівці та Саках, росіяни активно тікали з півострова. При цьому вона зазначила, що йдеться про тисячі людей, а не сотні тисяч.

"Росіяни можуть залишити там своїх диверсантів, але звичайне населення нічого робити не буде", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Таміла Ташева зазначала, що після спроб Росії анексувати ще чотири українські області – Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку – стало зрозуміло, що військовий елемент відновлення контролю над Кримським півостровом став ключовим. Деокупація Криму може відбутися в короткий термін.

Днями російські загарбники розмістили самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування "Панцир-С" біля мосту в Джанкої.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що на початку контрнаступу української армії будуть знищуватись великі військові бази окупантів і частково ці заходи вже були зроблені цього тижня.

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