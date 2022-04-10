Другий ракетний удар по аеропорту Дніпра: постраждали рятувальники, які розбирали завали першої атаки

Другий ракетний удар по аеропорту Дніпра: постраждали рятувальники, які розбирали завали першої атаки

Один працівник ДСНС - в тяжкому стані, 3 мають середній ступінь травм, ще 2 – з легкими ураженнями.

Вдруге за день ракети Росії поцілили по аеропорту Дніпра. Летовище та інфраструктура навколо повністю зруйновані. Постраждали рятувальники, які ліквідовували наслідки ранкової атаки.

Про це розповіла головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань під час брифінгу в Дніпропетровській ОВА.

"Вранці агресор наніс повторні удари по Дніпру. Ворожі ракети вдарили по аеропорту. Сам об’єкт та інфраструктура навколо були повністю зруйновані. Сталася пожежа. За кілька годин агресор знову поцілив по тому ж місцю. Постраждали рятувальники, які саме ліквідовували наслідки першої атаки", - розповіла Дарина Цуркань.

Вона розповіла, один працівник ДСНС в тяжкому стані, 3 мають середній ступінь травм, ще 2 – з легкими ураженнями.

Додає, ще один ракетний удар ворога прийшовся на інфраструктурний об'єкт в селі Звонецьке Дніпровського району. Наразі рятувальник приборкують пожежу. Кількість постраждалих уточнюється. Уламки ракети, які виявили на місці, будуть ідентифікувати.

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