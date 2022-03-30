Під час евакуації мешканців Лисичанська автобус потрапив під обстріл окупантів

Обійшлося без жертв.

У Лисичанську Луганської області армія Російської Федерації обстріляла автобуси для евакуації мирних мешканців.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, 30 березня під час чергової евакуації місцевих жителів автобус потрапив під ворожий обстріл росіян. “На щастя, постраждалих немає”, - наголосив керівник області.

Загалом упродовж протягом дня з міста вдалося врятувати 260 осіб. Крім того, з Рубіжного евакуйовано 25 людей, із Сєвєродонецька – 73, із Кремінної – 58, з Попасної – 13.

“Набагато більше було охочихх вибратися із Попасної. Однак автобус не зміг повернутися за іншими, тому що у цей час по місту росіянами було нанесено авіаудар”, - повідомив Гайдай.

Як повідомлялося, російські окупанти від ранку 30 березня обстрілюють Лисичанськ. Зруйновано багатоповерхівки. Крім житлових будинків, росіяни також зруйнували дитячий садок. Його торік лише відремонтували. З-під завалів вдалося врятувати п'ять місцевих мешканців. Вісім осіб евакуювали до безпечних місць. Втім, одна людина загинула.

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