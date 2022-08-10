Під час евакуації на блокпосту у Василівці Запорізької області померли уже 10 людей - Федоров

Під час евакуації з тимчасово окупованої Василівки Запорізької області на блокпосту померли уже 10 людей, які стояли у черзі на виїзд на підконтрольну Україні територію.

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, у Василівці на блокпосту досі залишається понад тисяча автомобілів, які чекають евакуації.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі спільного телемарафону у середу, 10 серпня.

"Кількість смертей зросла і дійшла до 10. Це ті, хто не дочекався евакуації", - заявив міський голова.

Також Федоров розповів, нещодавно до місцевої лікарні доставили немовля з тепловим ударом, бо російські військові два дні не пропускали машину.

Як повідомляли раніше, за даними Офісу президента, протягом останніх шести днів із території Донецької області евакуйовано понад 3 тис. громадян, із них близько 600 дітей та 1 400 жінок. Загалом від початку війни з території Донеччини було евакуйовано понад 1,3 млн громадян.

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