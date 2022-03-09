Під час евакуації на Київщині ворог відкрив вогонь: поліцейський загинув на місці, ще двоє людей тяжко поранені

Під час евакуації на Київщині ворог відкрив вогонь: поліцейський загинув на місці, ще двоє людей тяжко поранені

З окупації вдалося вивести 100 мирних жителів, 30 з яких - діти.

У середу, 9 березня, під час чергової евакуації людей з території бойових дій окупанти відкрили вогонь у бік поліцейських та мирних жителів. Один поліцейський загинув на місці. Ще один правоохоронець та мирний житель тяжко поранені та доправлені до лікарні.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

«Героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко. Заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим - своїм життям. Пишаємось мужністю і самопожертвою поліцейського. Ми продовжимо служити і захищати, боронити свою Батьківщину і рятувати людей!»,- заявив начальник ГУ Нацполіції України в Київській області Андрій Небитов.

Зазначається, що з окупації вдалося вивести 100 мирних жителів, 30 з яких - діти.

Нагадаємо, що у середу, 9 березня, відкрилося шість гуманітарних коридорів. Віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила про маршрути і час.