Під час евакуації з Ірпеня війська РФ розстріляли цивільних– кореспондент

Під час евакуації з Ірпеня війська РФ розстріляли цивільних– кореспондент

Серед загиблих діти.

На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста.

Про це повідомляє ТСН

Кореспондент розповідає, що стріляли вочевидь з мінометів. В результаті троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення.