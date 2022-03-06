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Під час евакуації з Ірпеня війська РФ розстріляли цивільних– кореспондент

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Під час евакуації з Ірпеня війська РФ розстріляли цивільних– кореспондент

Фото: Facebook Чернігівський обласний ТЦК та СП

Серед загиблих діти.

На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста.

Про це повідомляє ТСН

Кореспондент розповідає, що стріляли вочевидь з мінометів. В результаті троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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