Під час форсування річки Сіверський Донець окупанти втратили понад 70 одиниць техніки

На знищеній артилерією ЗСУ понтонній переправі поблизу Білогорівки на Луганщині російські війська зазнали значних втрат.
За допомогою опублікованих фото дослідники підрахували точну кількість знищеної та покинутої російськими окупантами техніки на зруйнованій понтонній переправі через річку Сіверський Донець біля Білогорівки на Луганщині.
Результати підрахунку опублікував у Twitter користувач BlueSauron.
За даними дослідника, після невдалої спроби форсування річки у росіян вийшло з ладу 73 одиниці техніки. Частину техніки було знищено, частину — залишено на місці зруйнованої переправи.
2/2#Russia #Ukraine pic.twitter.com/RejU7xFhUB— BlueSauron️ (@Blue_Sauron) May 12, 2022
Як уже повідомлялося, вранці 12 травня окупанти спробували евакуювати десант ЗС РФ, що потрапив у пастку. Загарбники звели чергову понтонну переправу, яку згодом знищила артилерія ЗСУ. Окупанти були змушені покинути техніку і тікати вплав.
Нагадаємо, на Луганщині російські окупанти з міномета обстріляли гуманітарний транспорт на трасі Лисичанськ-Бахмут.
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