Під час концерту у Франції на підтримку України зібрали 8 млн євро (фото)

Під час концерту у Франції на підтримку України зібрали 8 млн євро (фото)

Постраждалих українських дітей тепер лікуватимуть у Франції.

Під час концерту у Франції на підтримку України зібрали 8 млн євро. Гроші глядачі перерахували через смс.

Про це 10 березня повідомила перша леді України Олена Зеленська.

"Французькі зірки об'єдналися під гаслом – “Єдині з Україною”. Radio France et France television організували фантастичний концерт в знаковій паризькій залі Maison de la Radio. Цю солідарність і підтримку Україні почула й побачила вся Франція", - написала вона.

Крім того, фундація першої леді Франції Бріджит Макрон оголосила про скерування ще одного мільйона євро на екстрену допомогу в українських лікарнях.

"Завдяки підтримці першої леді Франції та Міністерству охорони здоров'я Франції українські діти, що потребують шпиталізації і перебувають у найбільш постраждалих від агресії містах, тепер продовжать лікування у Франції", - розповіла Зеленська.

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