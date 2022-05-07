Під час контрнаступу на Харківщині військові знищили найновітніший танк РФ, який вони охрестили "найкращим в світі"

Під час контрнаступу на Харківщині військові знищили найновітніший танк РФ, який вони охрестили "найкращим в світі"

Українські війська перейшли в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках і повідомляють про звільнення п`яти населених пунктів Харківщини

Українські військові контратакують, оскільки російські окупанти спробували відбити Старий Салтів - невеличке селище, яке тривалий час перебувало в окупації, йдеться в ТСН.

Російські орки рвуться у Старий Салтів - мальовниче село під Харковом, нещодавно звільнене українськими військовими. Б’ють невибірково, по приватних будинках, аби створити паніку та хаос. Місцеві ховаються по пивницях.

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Деякі відчайдухи під вогнем тікають з села. Цим і хотів скористатись ворог, щоб увійти в село, але наступальні плани рашистів ЗСУ, як то кажуть, помножили на нуль. Військові підбили російський танк, а ще БМП і МТЛБ, наступ не вдався. Окрім того експерти кажуть, що то не просто танк, а новітній російський Т-90М «Прорив». Поступив на озброєння в 2020 році. За версією росіян найкращий танк світу. За версією українців - непогано горить. Вперше в історії знищений українською армією під Харковом - відправлений навздогін за «русским кораблем». Підкопчений українцями металобрухт коштує від двох з половиною мільйонів доларів. «Там різні хлопці. І по-різному вони тікають. Але всі вони тікають. Документи, зброю покидали, потікали геть", - розповідають військові.

Спробу ворога захопити Старий Салтів наші військові вдало перетворили на український контрнаступ. Важкій техніці доводиться маневрувати в складному рельєфі, та, здається, тут сама земля за нас.

Попри смертельну небезпеку, українці йдуть у бій з козацькою бравурою. Іноземні експерти вважають, на цій ділянці фронту є потенціал відкинути ворога до кордону, але українцям не треба експертної оцінки – достатньо подивитись в очі бійців.

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