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Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку Нацгвардійці взяли в полон 15 росіян (відео)

Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку Нацгвардійці взяли в полон 15 росіян (відео)

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Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку Нацгвардійці взяли в полон 15 росіян (відео)

Фото: скриншот з відео

ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Харківської області від окупантів.

Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військові Нацгвардії захопили в полон 15 російських військовослужбовців, серед яких двоє майорів.  

У Нацгвардії оприлюднили відео бою та захоплення ворогів.

"Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військовослужбовці Національної гвардії України "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових РФ, серед яких 2 майори", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зі звільнених районів Харківської області евакуйовують людей. Влада регіону вивозить людей до безпечніших місць через постійні обстріли російських окупантів. 

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