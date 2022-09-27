Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку Нацгвардійці взяли в полон 15 росіян (відео)

ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Харківської області від окупантів.
Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військові Нацгвардії захопили в полон 15 російських військовослужбовців, серед яких двоє майорів.
У Нацгвардії оприлюднили відео бою та захоплення ворогів.
"Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військовослужбовці Національної гвардії України "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових РФ, серед яких 2 майори", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зі звільнених районів Харківської області евакуйовують людей. Влада регіону вивозить людей до безпечніших місць через постійні обстріли російських окупантів.
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