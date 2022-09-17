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Під час контрнаступу ЗСУ маневрують у трьох районах Херсонщини — ISW

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Під час контрнаступу ЗСУ маневрують у трьох районах Херсонщини — ISW

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Військові аналітики відзначають, що повідомлення про обстріл російськими військами Новопетрівки свідчить про те, що українські підрозділи зайняли цей населений пункт.

Під час контрнаступу на півдні України ЗСУ здійснюють наземні маневри в трьох районах Херсонської області.

Про це повідомляє у звіті за 16 вересня Інститут вивчення війни (ISW).

Опираючись на інформацію Генерального штабу ЗСУ про те, що росіяни обстріляли українські позиції в Правдиному (на північний захід від Херсона), аналітики припустили, що українські сили, ймовірно, принаймні увійшли до цього населеного пункту.

"Зображення, оприлюднені проросійськими Telegram-каналами, підтвердили, що війська РФ відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки (поблизу українського плацдарму через річку Інгулець)", - підкреслили у звіті.

В ISW також зауважили, що ЗСУ продовжують перекидати особовий склад та техніку в райони Андріївки та Білогірки.

"Генштаб України вказує, що росіяни обстріляли Новопетрівку (на південь від Кривого Рогу), що свідчить про те, що українські війська ввійшли у населений пункт, незважаючи на попередні заяви РФ про відбиття атак", - йдеться у звіті.

Загалом військові аналітики визначили "три зони кінетичної активності" ЗСУ:

  • на північний захід від Херсона;
  • поблизу українського плацдарму через річку Інгулець;
  • на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, на захід від Високопілля.

Нагадаємо, що місцеві жителі на Херсонщині відмовляються забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом.

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