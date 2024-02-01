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Під час крайнього обміну полоненими не було жодного "азовця", які обороняли Маріуполь - "Редіс"

Під час крайнього обміну полоненими не було жодного "азовця", які обороняли Маріуполь - "Редіс"

"Азовці" на "Азовсталі". Фото: Дмитро Козацький

У російському полоні продовжують лишатися понад 900 "азовців", які тримали оборону Маріуполя.

Під час вчорашнього обміну військовополоненими додому повернулося двоє бійців 12-ї бригади "Азов" НГУ, однак у списку не було "азовців", які обороняли Маріуполь.

Про це повідомив командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України Денис Прокопенко з позивним "Редіс".

"Щиро вітаю зі звільненням із ворожої неволі двох бійців 12-ої бригади "Азову" НГУ, які після розширення підрозділу "Азов" із полку до бригади, стали частиною нашої військової родини. Проте мою радість за їхнє повернення затьмарює, що рідні бійців, які тримали оборону Маріуполя у складі полку "Азов", знову не побачать у списках імена своїх близьких", - написав він.

Прокопенко зауважив, що за всі обміни від початку повномасштабного вторгнення у списках лише кілька разів у них з’являлися імена "азовців". 

За його словами, у російському полоні продовжують лишатися понад 900 "азовців", які тримали оборону Маріуполя.

Нагадаємо, 31 січня Україна та РФ провели масштабний обмін військовополоненими. Додому повернулося 207 захисників. 

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