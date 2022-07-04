Під час масованих обстрілів Слов’янська та Краматорська загинула сім’я з 12-річною дитиною — Баканов

Під час масованих обстрілів Слов’янська та Краматорська загинула сім’я з 12-річною дитиною — Баканов

Через руйнівні обстріли росіянами двох міст на Донеччині Служба безпеки та Національна поліція відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська з реактивних систем залпового вогню засвідчив, що російські окупанти цілеспрямовано обирають своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти.

Про це заявив у неділю, 3 липня, голова СБУ Іван Баканов, відзначивши, що Служба безпеки та Національна поліція відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі підтверджено загибель 6 осіб. Також 15 людей травмовано. Огляд місць обстрілів триває.

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“Серед загиблих є сім’я з 12-річною дитиною. У переліку мішеней – житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив… Тобто знову лише цивільні об’єкти, по яким окупанти випустили касетні боєприпаси. Такі дії – чергова терористична атака, котра стала вже звичним інструментом для ворога, і за яку він обов’язково понесе відповідальність”, - додав Голова СБУ Іван Баканов.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 2 липня, Росія відкрила вогонь по Краматорську Донецької області за допомогою РСЗВ "Смерч".

Вони ховають нас від ракет і сьогодні їх свято

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