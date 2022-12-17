Під час масованого ракетного удару по Україні Путін проводив нараду з військовим командуванням: кадри із секретного бункера

Президент держави-агресорки хотів почути від воєначальників пропозиції щодо ведення війни в Україні.

У п’ятницю, 16 грудня, коли російські ракети бомбардували цивільну інфраструктуру України, президент РФ Володимир Путін відвідав оперативний штаб армії, де провів нараду з найвищим військовим керівництвом. Мова йшла про “середньострокову перспективу” ведення бойових дій в Україні.

Про це повідомили кремлівські пропагандисти в суботу, 17 грудня, опублікувавши кадри цієї зустрічі у секретному бункері.

У повідомленні йдеться, що Путін попросив командування своїх армій надати пропозиції щодо того, як, на їхню думку, має тривати воєнна кампанія Росії в Україні.

"Ми вислухаємо командувачів кожного оперативного напрямку, і я хотів би почути ваші пропозиції щодо наших найближчих дій, але також і в середньостроковій перспективі”, - говорить президент держави-агресорки на опублікованому відео.

President Putin reportedly visited the Russian Joint Forces headquarters yesterday, which included Shoigu, Gerasimov, and Surovikin. He said he would listen to the commanders for each operational direction. https://t.co/rhTmTUTkt5https://t.co/HUsM9Pvoka pic.twitter.com/k9pBzBqXFB — Rob Lee (@RALee85) December 17, 2022

Судячи з опублікованих кадрів, Путін головував на нараді з кількома людьми за круглим столом, поруч із ним стояли міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу генерал Валерій Герасимов.

На кадрах також фігурує генерал Сергій Суровікін, який від жовтня керує кампанією російських сухопутних сил під час війни в Україні.

Нагадаємо, вранці 16 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Є загиблі цивільні мешканці.

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