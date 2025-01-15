Під час масштабної атаки дронів на Росію загорілася нафтобаза у Воронезькій області: відео

Нафтобазу у місті Ліски вразило щонайменше три безпілотники.

Увечері в середу, 15 січня, під час масштабної атаки безпілотників на стратегічні об’єкти на території Російської Федерації загорілася нафтобаза у Воронезькій області.

Відео з місця пожежі публікують в місцевих Telegram-каналах.

За свідченням очевидців, нафтобазу у місті Ліски вразило щонайменше три безпілотники.

На опублікованих кадрах видно потужну пожежу, заграву якої спостерігають на великій відстані від місця влучання.

Дрони атакували нафтобазу у Воронезькій області

Місцева влада запевняє, що люди внаслідок атаки дронів не постраждали. Пожежу намагаються загасити рятувальники МНС.

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Окрім Воронезької області, безпілотники були зафіксовані в Орловській, Бєлгородській та Ростовській областях держави-агресорки.

Повідомляється, що російська влада тимчасово припинила рух по Керченському мосту, який з’єднує РФ із територією тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня у Росії безпілотники атакували об’єкти в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі. Зокрема, було уражено завод "Оргсинтез", який є стратегічним об'єктом.

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