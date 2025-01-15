Під час масштабної атаки дронів на Росію загорілася нафтобаза у Воронезькій області: відео

Нафтобазу у місті Ліски вразило щонайменше три безпілотники.
Увечері в середу, 15 січня, під час масштабної атаки безпілотників на стратегічні об’єкти на території Російської Федерації загорілася нафтобаза у Воронезькій області.
Відео з місця пожежі публікують в місцевих Telegram-каналах.
За свідченням очевидців, нафтобазу у місті Ліски вразило щонайменше три безпілотники.
На опублікованих кадрах видно потужну пожежу, заграву якої спостерігають на великій відстані від місця влучання.
Місцева влада запевняє, що люди внаслідок атаки дронів не постраждали. Пожежу намагаються загасити рятувальники МНС.
Окрім Воронезької області, безпілотники були зафіксовані в Орловській, Бєлгородській та Ростовській областях держави-агресорки.
Повідомляється, що російська влада тимчасово припинила рух по Керченському мосту, який з’єднує РФ із територією тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, у ніч проти 14 січня у Росії безпілотники атакували об’єкти в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі. Зокрема, було уражено завод "Оргсинтез", який є стратегічним об'єктом.
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