Під час мирного мітингу у Каховці окупанти відкрили вогонь по людях, у місті чути вибухи гранат та автоматні черги (відео)

Під час розгону мирної акції у Каховці окупанти поранили жителів міста.
Жителі Херсона та Каховки Херсонської області вкотре вийшли на проукраїнські мітинги проти окупації російськими загарбниками. Під час акції протесту у Каховці росіяни розігнали людей, відкривши по ним вогонь.
Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.
У Херсоні люди прийшли до пам'ятника Шевченку з українською символікою і плакатами з написами "Херсон - це Україна!". Вони скандують: "Слава Україні! Героям Слава!", "Слава нації! Смерть ворогам!"та "Слава воїнам ЗСУ!". Окупанти вистроїли біля містян військову техніку.
Денісова повідомляє, під час мирної акції у Каховці військові РФ відкрили вогонь по містянах, які вийшли сказати "ні" загарбникам. В місті чути вибухи гранат та автоматні черги. За її даними, є затримані та поранені.
"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - написала вона.
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