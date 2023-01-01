Під час нічної атаки американські дипломати в Україні обрали улюблену фразу року

Голосування співробітники посольства США провели в підвалі під час ударів РФ по Києву в новорічну ніч проти 1 січня.

Американські дипломати заявили, що їхньою улюбленою цитатою 2022 року стало звернення українського Героя з острова Зміїний до окупантів: "Русский военный корабль…".

Київ новорічної ночі опинився під обстрілами дронів-камікадзе. У столиці повітряна тривога тривала понад чотири години. Попри скрутне становище, американські дипломати знайшли привід для гарного настрою та жартів.

У своєму Twitter потролили росіян.

"Дипломати посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): "Русский военный корабль…", – йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Telegram, що росіяни запустили по регіону майже 30 дронів-камікадзе, націлившись на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок атаки окупантам вдалося пошкодити один з інфраструктурних об'єктів, за попередньою інформацією, постраждалих немає. ППО Київської області знищила більшість БПЛА, на місцях їх падіння всю ніч працювали екстрені служби.

Як відзвітували ВПС України, 31 та 1 січня система ППО України знищила 45 дронів камікадзе, запущених росіянами. 32 із них збили безпосередньо у новорічну ніч.

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