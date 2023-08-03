Під час нічної атаки на Київщині сили ППО знищили всі дрони-камікадзе — КМВА

Це вже восьма поспіль атака на столицю.

Під час нічної атаки на дронами-камікадзе українськими силами ППО були знищені всі цілі у повітряному просторі біля Києва, а це приблизно 15 "Шахедів".

Також читайте Повітряні сили повідомляють про активність тактичної авіації на південно-східному напрямку

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

Він заявив, що це вже восьма поспіль атака на столицю.

"Силами та засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено близько півтора десятка повітряних цілей", - розповів він.

Наразі даних про руйнування чи постраждалих немає.

"До речі, ця остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 годин. Вона стала 820-ою для Києва з початку повномасштабного вторгнення. За кожну з цих тривог ворог обов’язково розплатиться!" - наголосив Попко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу у ніч на 3 серпня через загрозу атаки дронами-камікадзе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 2 серпня російські терористи випустили по Україні 37 іранських безпілотників Shahed.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.