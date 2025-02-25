Під час нічної атаки по Україні ворог запустив 7 ракет і 213 БпЛА: подробиці від Повітряних сил

Через ворожу атаку постраждали Київщина та Житомирщина.

Росія атакувала Україну у ніч проти 25 лютого із застосуванням семи крилатих ракет та 213 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 25 лютого ворог атакував Україну 213 ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Росіяни також завдали удару сімома крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Станом на ранок відомо, що Сили оборони України збили шість крилатих ракет Х-101, 133 "Шахеди" та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Ще 79 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина та Житомирщина.

До слова, через російську атаку по Україні Польща підіймала у небо військову авіацію.