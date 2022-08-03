Під час нічної повітряної тривоги у Харкові та Миколаєві пролунали вибухи

Під час оголошеної у ніч проти 3 серпня повітряної тривоги у двох українських містах пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли Харків та Миколаїв.

Як повідомив у Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов, у місті пролунало два вибухи близько 4 години ранку.

Один із "прильотів" був у Холодногірському районі міста. На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв та пожежі.

"За другим прильотом постраждав інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі. Без жертв та пожежі. Лише руйнування", - повідомив міський голова Харкова.

У місті Миколаєві потужні вибухи пролунали близько 5 години ранку.

"Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйнований супермаркет. Працюють рятувальні служби", - повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Про подробиці наслідків від обстрілів російських окупантів обіцяють розповісти пізніше.